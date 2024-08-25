В ДТП с квадроциклом пострадала женщина

Авария произошла 24 августа на трассе «Орел – Брянск».

Предварительную информацию о ДТП сообщили в полиции. За рулем квадроцикла находится 35-летний мужчина. Примерно в 21:30 на 19 километре трассы он допустил столкновение с автомобилем «Форд». В результате ДТП пассажирка квадроцикла (35-летняя женщина) получила телесные повреждения, отпущена, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Также на месте ДТП работали силы и средства 38 ПСЧ.

ИА “Орелград”