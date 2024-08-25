В ДТП с квадроциклом пострадала женщина

25.8.2024 | 12:54 Новости, Происшествия

Авария произошла 24 августа на трассе «Орел – Брянск».

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Предварительную информацию о ДТП сообщили в полиции. За рулем квадроцикла находится 35-летний мужчина. Примерно в 21:30 на 19 километре трассы он допустил столкновение с автомобилем «Форд». В результате ДТП пассажирка квадроцикла (35-летняя женщина) получила телесные повреждения, отпущена, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Также на месте ДТП работали силы и средства 38 ПСЧ.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования