Власти отчитались о ремонте 49 орловских крыш

25.8.2024 | 13:02 ЖКХ, Новости

О реализации краткосрочного плана адресной программы капремонта сообщает Портал региона.

Фото Администрации города Мценска

На сегодняшний день из 60 крыш плана 2024 года завершены капитальным ремонтом 49 домов, остальные в работе. В сообщении указано, что все идет в соответствии с графиком, ремонт кровель находится на особом контроле правительства Орловской области.

Отметим, что объёмы такого ремонта сократились. В 2023 году в план включали 78 крыш. Губернатор Андрей Клычков говорил о 83 таких объектах и максимуме  выделяемых средств.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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