Власти отчитались о ремонте 49 орловских крыш

О реализации краткосрочного плана адресной программы капремонта сообщает Портал региона.

На сегодняшний день из 60 крыш плана 2024 года завершены капитальным ремонтом 49 домов, остальные в работе. В сообщении указано, что все идет в соответствии с графиком, ремонт кровель находится на особом контроле правительства Орловской области.

Отметим, что объёмы такого ремонта сократились. В 2023 году в план включали 78 крыш. Губернатор Андрей Клычков говорил о 83 таких объектах и максимуме выделяемых средств.

ИА “Орелград”