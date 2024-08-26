Депутаты горсовета Орла помогли эвакуированным курянам

Они закупили для них гуманитарную помощь.

Затем народные избранники лично доставили её в пункты временного размещения. В мероприятии участвовали депутаты городского совета Орла Владислав Гефель, Валерий Глущенко, Илья Жуков и Алексей Чикин, а также помощник депутата Александр Бреев.

Закупки велись по спискам, которые формировали на основе прямых запросов эвакуированных жителей Курской области. Интересно, что депутаты решили поддержать именно ПВР, расположенные не в Орле, а в других муниципальных образованиях нашего региона.

«Сейчас то время, когда нам надо быть единой командой. Конечно, в городе Орле больше жителей и возможностей помочь нашим соседям из Курской области, прибывшим из приграничных районов. Но также и по области у нас размещены вынужденные переселенцы, и там, конечно, тоже нужно большое внимание», – рассказал Владислав Гефель.

Посещая пункты временного размещения, депутаты пообщались с курянами и подробно расспросили эвакуированных об их текущих нуждах и проблемах. «Также мы были рады подарить наборы первоклассников деткам, которые только пойдут в школу. Конечно, их первое сентября омрачают происходящие события, но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы это сгладить», – отметил Алексей Чикин.

ИА «Орелград»