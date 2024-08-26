На Орловщине «Утка» нарушила трудовое законодательство

Об этом сообщили в прокуратуре области.

Речь идёт о предприятии «Мулард Утка», которое зарегистрировано в Орловском муниципальном округе. Оно занимается разведением сельскохозяйственных птиц.

Местная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства сотрудниками компании. Также в проверке участвовала Госинспекция труда.

В результате вскрылись нарушения. Оказалось, что в ООО не проводилась специальная оценка условий труда. Работники не были полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также на предприятии не составляли табель учёта рабочего времени. Кроме того, выявили нарушения, допущенные при формировании графиков отпусков.

В отношении работодателя возбудили административные дела. По итогам их рассмотрения должностное лицо оштрафовали на 21 тысячу рублей.

«В настоящее время нарушения трудового законодательства устранены», – добавили в прокуратуре.

ИА «Орелград»