Орловцу дали 3 года за почти 100 грамм психотропов

Однако и этот приговор он посчитал слишком суровым.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Под судом оказался житель Орловского муниципального округа. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении 96 граммов психотропных веществ. Преступление произошло в июле минувшего года.

Так как орловец приобретал вещества только для себя и не собирался торговать ими, приговор оказался достаточно гуманным. Районный суд дал мужчине 3 года колонии общего режима.

Однако осуждённый остался недоволен ситуацией и попытался обжаловать решение. Впрочем, суд апелляционной инстанции отклонил жалобу и оставил первоначальный приговор без изменений.

Ранее стало известно, что на Орловщине «Утка» нарушила трудовое законодательство.

ИА «Орелград»