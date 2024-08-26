Орловцу дали 3 года за почти 100 грамм психотропов

26.8.2024 | 11:20 Закон и порядок, Новости

Однако и этот приговор он посчитал слишком суровым.

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Под судом оказался житель Орловского муниципального округа. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении 96 граммов психотропных веществ. Преступление произошло в июле минувшего года.

Так как орловец приобретал вещества только для себя и не собирался торговать ими, приговор оказался достаточно гуманным. Районный суд дал мужчине 3 года колонии общего режима.

Однако осуждённый остался недоволен ситуацией и попытался обжаловать решение. Впрочем, суд апелляционной инстанции отклонил жалобу и оставил первоначальный приговор без изменений.

Ранее стало известно, что на Орловщине «Утка» нарушила трудовое законодательство.

ИА «Орелград»


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