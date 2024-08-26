Орловцу дали 3 года за почти 100 грамм психотропов

Однако и этот приговор он посчитал слишком суровым.
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.
Под судом оказался житель Орловского муниципального округа. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении 96 граммов психотропных веществ. Преступление произошло в июле минувшего года.
Так как орловец приобретал вещества только для себя и не собирался торговать ими, приговор оказался достаточно гуманным. Районный суд дал мужчине 3 года колонии общего режима.
Однако осуждённый остался недоволен ситуацией и попытался обжаловать решение. Впрочем, суд апелляционной инстанции отклонил жалобу и оставил первоначальный приговор без изменений.
Ранее стало известно, что на Орловщине «Утка» нарушила трудовое законодательство.
ИА «Орелград»