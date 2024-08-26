Доклад об экологии Орловской области издадут в виде книг

Профильный департамент объявил соответствующий тендер.

Департамент надзорной и контрольной деятельности объявил тендер на право оказания услуги по изготовлению книг «Доклад об экологической ситуации в Орловской области в 2023 году». Всего планируется выпустить 35 экземпляров ценой 1,4 тысячи рублей каждый. Общая сумма контракта составит 50,8 тысячи рублей. Средства на оплату будут выделены из областного бюджета. Книги должны быть изданы на офсетной бумаге методом цветной печати. Доклад насчитывает 175 страниц.

«Продукция поставляется в упакованном виде, чтобы обеспечить сохранность печатной продукции от атмосферных и механических воздействий при хранении и доставке, – такие требования предъявляются потенциальному поставщику. – Гарантийный срок на выполненные услуг составляет 14 календарных дней с даты подписания документов о приемке оказанных услуг. Возвращенные экземпляры книг, качество которых не соответствует условиям контракта, исполнитель обязан заменить за свой счет на экземпляры надлежащего качества».

Публикация ежегодного доклада об экологической ситуации в Орловской области осуществляется во исполнение перечня поручений президента страны. В нем содержится общая характеристика региона, а также подробные сведения о качестве атмосферного воздуха, состоянии поверхностных и подземных вод, лесов, растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий и др. В документе описываются принятые в 2023 году меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, принимаемые меры по охране и рациональному использованию природных ресурсов и обеспечению экологической безопасности региона.

Доклад содержит основные параметры состояния природной среды Орловской области за 2023 год, анализ динамики различных воздействий на окружающую среду от хозяйственной деятельности. В нем также отражена работа по реализации государственных программ. Доклад разбит на блоки, описывающие состояние отдельных компонентов природной среды и оценку факторов, оказывающих наиболее существенное воздействие на природные компоненты. Он иллюстрирован фотоматериалами, графиками и картами, позволяющими сделать восприятие материала более детализированным и наглядным.

При подготовке доклада была использована информация многих ведомств, в том числе Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления лесами Орловской области, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Главного управления МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росреестра, Орловского территориального отдела МОКТУ Росрыболовства, ФГУ «Национальный парк «Орловское Полесье» и др. Электронная версия доклада ежегодно публикуется в открытом доступе на сайте администрации Орловской области.

ИА «Орелград»