Орловская область недосчиталась налога на прибыль

Поступления в региональный бюджет снизились по ряду направлений.

В первом полугодии 2024 года поступления в бюджет Орловской области по налогу на прибыль организаций сложились в объеме 4,219 миллиарда рублей и снизились к уровню первого полугодия 2023 года на 18,8 процента, или на 973,9 миллиона рублей. Такие данные в отчете об исполнении бюджета привел региональный департамент финансов. Снижение поступлений произошло за счет сокращения налоговой базы по ряду крупных налогоплательщиков, а также роста в 1,3 раза, или на 209,3 миллиона рублей, сумм зачетов переплаты на единый налоговый счет в связи с представлением налоговых деклараций «к уменьшению».

Объем платежей по налогу на имущество организаций в бюджет Орловской области за первое полугодие составил 1,238 миллиарда рублей. Он тоже снизился к уровню первого полугодия 2023 года – на 13,6 процента, или на 194,7 миллиона рублей. Это в основном связано с освобождением от налогообложения с 1 января 2024 года государственных медицинских организаций Орловской области. Им дали преференцию в отношении объектов недвижимого имущества, закрепленных за такими организациями на праве оперативного управления.

Налоговые поступления по акцизам на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных и инжекторных двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в Дорожный фонд Орловской области в первом полугодии 2024 года сложились в объеме 2,215 миллиарда рублей. В данном случае был зафиксирован прирост показателя к уровню первого полугодия 2023 года на 3,7 процента, или на 79,7 миллиона рублей, что объясняется увеличением объемов реализации.

Напомним, в целом в первой половине 2024 года доходы бюджета Орловской области составили 26,907 миллиарда рублей, что на 295,3 миллиона рублей, или на 1,1 процента больше, чем было годом ранее. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 16,552 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2023 года на 1,357 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»