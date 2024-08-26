В Орловской области будут выбирать курского губернатора

В Орле создали экстерриториальный избирательный участок.

Он предназначен для граждан, эвакуированных из приграничных районов Курской области. Участок находится в областном центре в гостинице «Орёл» (на площади Мира, 4).

Жители Курской области смогут проголосовать там в период с 30 августа по 1 сентября (с 8 до 20 часов), а также 2 сентября (с 8 до 15 часов).

В районах нашей области, городских округах и Орловском муниципальном округе будет организовано выездное голосование. Оно пройдёт с 30 августа по 1 сентября.

Дополнительную информацию по этому поводу можно получить в местных администрациях и избирательных комиссиях. А также — в областном избиркоме на горячей линии (контактный телефон — (4862) 76-22-09). Кроме того, можно обратиться в приёмную облизбиркома (по номеру (4862) 47-54-71).

Напомним, на данный момент Курскую область возглавляет выпускник орловского вуза Алексей Смирнов.

ИА «Орелград»