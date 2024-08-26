Научрук Гидрометцентра России пообещал орловцам жару

26.8.2024 | 14:29 Новости, Общество

В ближайшие дни температуры не снизятся.

Фото: ИА “Орелград”

С прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ближайшие несколько дней на Орловщине дневные температуры поднимутся до 34 градусов. То же самое касается Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей.

Потепление ожидает и регионы в других федеральных округах. Наиболее значительный рост температур прогнозируется в Краснодарском крае (до 38 градусов).

Также Вильфанд отметил, что в Центральном и Южном федеральных округах установлен чрезвычайный, пятый класс пожароопасности, который связан как раз с высокой температурой воздуха.

ИА «Орелград»


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