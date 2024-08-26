Три школы обещают капитально отремонтировать к концу года

О масштабах и графике работ рассказал Портал Орловской области.

В ноябре-декабре планируется сдача Мезенского лицея, школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в Орле и гимназии в Ливнах, уточняют чиновники.

Капитальный ремонт идёт по графику, заявляют власти. Всего включены в государственную программу «Развитие образования» десять объектов. Также капитальный ремонт проходит в школе № 2 в посёлке Нарышкино, Хотынецкой школе имени С. Г. Поматилова, Каменской средней общеобразовательной школе Малоархангельского района, школе № 5 в Ливнах, школе № 15, лицее № 32 и гимназии № 39 в Орле.

«На этих объектах работы будут завершены в 2025 году», — уточнили чиновники.

На заседании профильного комитета горсовета Орла стало известно, что при разборе зданий и разработке проектно-сметной документации были выявлены дополнительные работы. Их необходимо включить в ПСД, провести экспертизу, а также найти дополнительное финансирование.

Подрядчики найдены на все объекты, но некоторые определились не с первого раза. В целом на образовательные учреждения планируют потратить 1,1 млрд рублей.

ООО «Долина» будет капитально ремонтировать МБУ «Каменская средняя общеобразовательная школа» (39,1 миллиона рублей), СОШ №5 в Ливнах (30,85 млн рублей).

ООО «БИЗНЕССТРОЙПРОЕКТ» проводит капитальный ремонт Хотынецкой школы (119,57 миллиона рублей).

ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ „ДОБРЫЙ ДОМ“» работает в гимназии в Ливнах (85 миллионов рублей).

ООО «АСП-СТРОЙ» капитально ремонтирует школу №2 в Нарышкино (114,83 миллиона рублей) и Мезенский лицей (56,59 млн рублей).

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ „ГРАНИТ“» — КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (90,95 миллиона рублей).

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» — лицей №32 (237 миллионов рублей) и гимназия №39 (222,3 миллиона рублей).

ООО «Авилон» — школа №15 (248,7 миллиона рублей).

ИА “Орелград”