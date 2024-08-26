Старца Илия посетили Гордон, Чекалин и Левда

Телеведущая и блогеры заехали к орловцу в Вятский Посад.

Об этом они сами сообщили в соцсетях.

Напомним, в июле Илий переехал на малую Родину. Сообщалось, что, в основном, схиархимандит находится в селе Редькино Орловского муниципального округа.

Накануне схиархимандрита Илия посетила телеведущая Екатерина Гордон (вместе со своими родственниками) и блогеры Артём Чекалин и Артём Левда. Они ездили в Курскую область с гуманитарной миссией, а на обратном пути решили пообщаться со старцем. Причём Гордон сделала это не в первый раз.

«Заехали к нашему любимому Илию и его верному другу Геннадию под Орёл. Попросили благословения», – рассказала Екатерина.

По её словам, «Артёмы (Чекалин и Левда) прям посветлели и немного обалдели от выстроенной тут школы». Очевидно, встреча произошла в «Вятском посаде». Под «Геннадием» имеется в виду руководитель православного центра Геннадий Цурков.

Что касается школы, от которой «посветлели и обалдели» блогеры, то ей может быть как местная православная гимназия, открытая ещё в 2017-м, так и Сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина, достроенная в этом году.

ИА «Орелград»