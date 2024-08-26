Администрация губернатора внезапно проверила Орловский округ

Опубликован краткий отчет о проверке расходования строительной субсидии.

Администрация губернатора и правительства Орловской области отчиталась о проведении внеплановой камеральной проверки администрации Орловского муниципального округа. Предметом изучения ревизоров было соблюдение порядка предоставления из бюджета Орловской области бюджету окружной администрации субсидии на строительство Баклановского дома культуры. Особый акцент проверяющие сделали на анализе отчетности.

Кстати, основанием для проведения контрольного мероприятия послужило письмо регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ, поступившее в администрацию губернатора 18 июня 2024 года. В ходе проверки были выявлены определенные нарушения. В частности, из отчета следует, что администрация Орловского округа дважды нарушила сроки подачи отчетов об использовании областной субсидии.

Первый из них должен был быть подан 1 февраля 2024 года, но поступил на 41 день позже. Во втором случае отчет в департаменте ожидали увидеть к 1 марта 2024 года, но он пришел с опозданием на 21 день. В этих документах окружные власти должны были отчитаться о расходах бюджета, в целях софинансирования которых была предоставлена субсидия. Отметим, что такие отчеты направляются в департамент в электронной форме при помощи в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Однако копии отчетов должны направляться в департамент и на бумажном носителе. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, отчеты на бумажном носителе подаются в департамент ежемесячно до 3-го числа месяца, следующего за отчетным о выполненных работах и об осуществлении расходов бюджета. В данном случае бумажные отчеты за февраль и март также поступили в департамент с опозданием, равно как с опозданием поступил «конъюнктурный обзор выполненных строительно-монтажных работ». По итогам проверки администрации Орловского муниципального округа было направлено представление, копию которого получил департамент. Кроме того, информация о результатах проверки была направлена в прокуратуру Орловской области.

Напомним, что депутаты Окружного совета на внеочередном заседании досрочно прекратили полномочия теперь уже бывшего главы Орловского муниципального округа Романа Жукова. Исполняющим обязанности главы назначен его первый заместитель Александр Черных.

ИА «Орелград»