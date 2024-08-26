Орловский мотоциклист разбился в тройном ДТП

Участниками столкновения стали «Рено» и «Ниссан».

Авария произошла накануне в 16 часов на трассе «Крым» в районе 408-го километра. Об этом рассказали в Управлении ГАИ Орловской области.

45-летний мотоциклист передвигался на Yamaha XVS950 V-Star. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Дастер». Легковушкой управлял 60-летний мужчина. В роковой момент она поворачивала в левую сторону.

Далее мотоцикл налетел на ещё один автомобиль – «Ниссан Кашкай». Он стоял на обочине. В итоге мотоциклист получил серьёзные повреждения. Его пришлось госпитализировать.

Всего за на территории Орловской области зарегистрировано 50 ДТП. 9 человек получили ранения. Так, на трассе «Орёл-Брянск» в ДТП с квадроциклом пострадала женщина.

ИА «Орелград»