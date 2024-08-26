Динамика вовлечения в бизнес на Орловщине оказалась одной из худших по стране

Показатель повысился только на 6,8%.

Речь идёт о малом и среднем бизнесе. Исследование по итогам 2023-го года провело и опубликовало «РИА Новости».

Эксперты сравнили данные по всем регионам России (кроме новых). Оказалось, что на Орловщине доля граждан, вовлечённых в малый и средний бизнес, выросла на 6,8%. В этих сферах работают 121,3 тысячи жителей области. «Малые» и «средние» предприниматели составляют 40,2% от всех орловцев, вносящих хоть какой-то вклад в региональную экономику.

По данным показателям наш регион оказался на 76-м, 59-м и 33-м местах по стране соответственно.

Таким образом, по динамике вовлечения в малый и средний бизнес наш регион вошёл в десятку антилидеров страны и стал седьмым с конца. В ЦФО хуже дела обстоят только в Смоленской области. Лидерами по данному показателю являются Калмыкия, Ингушетия и Тува.

ИА «Орелград»