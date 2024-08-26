Орловскую область помогут засеять элитными семенами

Аграриям выделят из бюджета целевые субсидии.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении конкурсного отбора, победители которого получат из казны региона субсидии. Речь идет о механизме поддержки элитного семеноводства. Субсидии будут рассчитываться по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами. Исключение составят посевные площади, занятые оригинальным и элитным семенным картофелем и семенными посевами овощных культур. Для них тоже предусмотрено субсидирование, но в рамках другого механизма.

Прием заявок продлится по 2 сентября 2024 года. Вместе с документами они подаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям и покупателям семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы. Субсидии не положены гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам.

Если производителям субсидии будут рассчитывать по ставке на 1 гектар посевной площади, то покупателям семян компенсируют до 70 процентов затрат – исходя из стоимости, не превышающей установленную правительством Орловской области предельную стоимость реализации таких семян. Для производителей обязательными условиями получения субсидий является страхование посевов и отсутствие в 2023 году случаев привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травы, стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения.

Для покупателей обязательно приобретение семян только у специализированных организаций, занимающихся производством семян и их подготовкой к посеву – с полным технологическим циклом по каждой сельскохозяйственной культуре. Кроме того, для всех соискателей обязательно, чтобы элитные семена относились к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений. К слову, с 1 января 2025 года порядок предоставления такой поддержки немного изменится. Субсидии будут предоставлять только при условии документального подтверждения наличия у получателей прав пользования земельными участками, на которых осуществляется или планируется осуществлять сельскохозяйственное производство.

ИА «Орелград»