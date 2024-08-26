Во Мценске незаконно уволили работницу автолавки

Нарушенные права работника восстановил районный суд.

Орловский областной суд оставил без изменения решение Мценского районного суда, заступившегося за работницу. Как пояснили в пресс-службе райсуда, местная жительница сама подала иск к своему работодателю. Из него следовало, что ее уволили из-за дисциплинарного взыскания, наложенного в связи с ее отсутствием на рабочем месте. Проще говоря, уволили амчанку из-за прогулов. Однако она посчитала, что стала жертвой незаконных действий своего начальника.

Истица указала, что на работу она устроилась в сентябре 2022 года и проработала до середины января 2024 года в должности продавца – торговала продуктами питания в автолавке. В ноябре 2023 года ее работодатель приказал провести внеплановую инвентаризацию, по окончании которой коммерческий директор сообщил женщине о том, что она отстранена от работы до выяснения обстоятельств. Он забрал ключи от автолавки. Из материалов дела следует, что в ходе инвентаризации была выявлена недостача на 943 тысячи рублей.

В иске женщина сообщила, что после 1 декабря 2023 года она физически не могла выйти на работу, так как ключи у нее отобрали. И только после новогодних каникул в 2024 году она по почте получила уведомление, в котором начальник «требовал объяснения за невыход за работу». Спустя еще несколько дней женщину уволили по инициативе работодателя в связи с прогулами. «Ввиду увольнения истец испытала нравственные страдания, переживала, что не сможет впоследствии успешно трудоустроиться по специальности», – следует из сообщения суда.

Представитель ответчика исковые требования не признал, а вот участвовавший в споре прокурор считал иск подлежащим удовлетворению ввиду нарушения трудовых прав работника. Суд пришел к выводу, что работница, являясь наиболее слабой и зависимой стороной в трудовых отношениях, по независящим от нее причинам вернуться на работу и надлежаще исполнять свои должностные обязанности не могла, так как ключей от автолавки у нее не было.

Увольнение суд признал незаконным, приказ об увольнении отменил и восстановил работницу в прежней должности. Также в пользу истицы взыскан неполученный заработок в период ее «прогулов», который суд посчитал периодом «незаконного лишения возможности трудиться в размере». Поскольку вина работодателя была установлена, суд обязал его выплатить работнице компенсацию морального вреда. Кроме того, проигравшей стороне придется оплатить все судебные расходы.

ИА «Орелград»