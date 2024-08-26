СМИ сообщили, что Лежнева не отпустили на СВО

26.8.2024 | 15:50 Важное, Закон и порядок, Новости, СВО

Против выступило следствие.

Фото: newsorel.ru

Такую информацию распространил портал «Орловские новости». Издание ссылается на собственные источники.

Экс-советнику отказали в его желании «по причине проведения дополнительных следственных действий для изобличения всех участников преступления». Официально УМВД отказалось комментировать данную информацию, сославшись на «интересы следствия».

Напомним, недавно экс-советнику орловского губернатора предъявили новое обвинение. Сергея Лежнева заподозрили в хищениях при закупке медтехники.

Что касается желания Лежнева участвовать в СВО, то подобная информация начала появляться практически сразу после его задержания. Неделю назад на судебном заседании он сам объявил, что подал соответствующее заявление.

ИА «Орелград»


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