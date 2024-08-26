В школе на Зеленина оказались заняты не все места

Здесь будут обучаться только 1060 школьников.

Между тем, учреждение рассчитано на 1250 учащихся. На данный момент новая школа №53 является самой вместительной в области.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, в здании насчитывается 62 учебных кабинета. В школе есть собственное телевидение, лифт, зоны для онлайн-трансляций, а также помещение для изучения иностранных языков с помощью аудио- и видеоматериалов (лингафонный кабинет). Актовый зал рассчитан на 560 мест.

Площадь территории, отведённой учреждению, составляет 4 гектара.

Также с нового учебного года воспитанников впервые примет Сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина. Она рассчитанна на 550 человек. Сколько учебных мест будет занято на деле — пока не известно.

Напомним, строительство школы на Зеленина шло с большим трудом. Сроки сдачи постоянно откладывались. В связи с возможным хищением средств, выделенных на объект, возбуждалось уголовное дело. Также недавно стало известно, что школе не хватает семерых педагогов.

ИА «Орелград»