В Болхове горела баня, выкупленная заводом

Об этом сообщают СМИ.

Напомним, объект находится на улице Генерала Белова, 64. Совсем недавно его приобрёл Болховский завод полупроводниковых приборов.

Баня обошлась покупателю в 1,15 миллиона рублей. Она находится в заброшенном состоянии. Причины и цели покупки для общественности пока остались неясными.

Как сообщает «Орёлтаймс», этой ночью в райцентре произошёл серьёзный пожар. ЧП случилось как раз в помещениях бывшей бани.

По информации издания, ЧП спровоцировали некие «молодые люди», отдыхавшие в заброшке. Пока не вполне ясно, как возник пожар — случайно или умышленно.

«Точно известно лишь одно – это не отдыхающие довели баню до заброшенного состояния», – заключило СМИ.

ИА «Орелград»