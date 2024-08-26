В Болхове горела баня, выкупленная заводом

26.8.2024 | 16:45 Новости, Общество

Об этом сообщают СМИ.

Фото: torgi.gov.ru

Напомним, объект находится на улице Генерала Белова, 64. Совсем недавно его приобрёл Болховский завод полупроводниковых приборов.

Баня обошлась покупателю в 1,15 миллиона рублей. Она находится в заброшенном состоянии. Причины и цели покупки для общественности пока остались неясными.

Как сообщает «Орёлтаймс», этой ночью в райцентре произошёл серьёзный пожар. ЧП случилось как раз в помещениях бывшей бани.

По информации издания, ЧП спровоцировали некие «молодые люди», отдыхавшие в заброшке. Пока не вполне ясно, как возник пожар — случайно или умышленно.

«Точно известно лишь одно – это не отдыхающие довели баню до заброшенного состояния», – заключило СМИ.

ИА «Орелград»


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