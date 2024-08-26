Орловская прокуратура вскрыла нарушение на нацпроекте

Подрядчика оштрафовали за бездействие.

Соблюдение законодательства при реализации национальных проектов проверяли в Ливенском районе. Выяснилось, что нарушения допущены при благоустройстве общественной территории, расположенной в слободе Беломестное на улице Черепанова.

Работы предполагалось провести в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Администрация сельского поселения заключила муниципальный контракт с ООО «МПК Импульс».

Однако компания не приступила к благоустройству своевременно. Соглашение расторгли.

В итоге прокуратура возбудила административное дело по факту бездействия подрядчика. Генеральному директору компании пришлось отвечать за своё поведение в суде. По результатам рассмотрения иска ответственное лицо оштрафовали на 75 тысяч рублей.

ИА «Орелград»