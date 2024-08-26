В Орле эвакуатор с двумя «Теслами» попал в ДТП

Об этом сообщили в соцсетях.

Авария произошла накануне. Как рассказали в сообществе «Город Орёл! Орловчане ВКонтакте», автомобили «не разъехались», в результате чего и произошла авария.

Одним из её участников стал эвакуатор, перевозивший два электромобиля-пикапа Tesla Cybertruck.

Откуда и куда двигался данный транспорт — не совсем понятно. Однако его видели на Карачевском шоссе и рядом с автовокзалом. Также один из комментаторов написал, что данный эвакуатор проезжал рядом с Ельцом. Скорее всего, электромобили везли через Орёл транзитом.

Tesla Cybertruck начали выпускать в минувшем году. Первые поставки стартовали в ноябре. Машины собирают в Техасе. Такой автомобиль способен проезжать на максимальном заряде примерно 800 километров.

ИА «Орелград»