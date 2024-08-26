В Орле презентуют фильм о глубинах Ладожского озера

26.8.2024 | 12:15 История, Культура, Новости

Его сняли орловские дайверы.

Фото: orel-region.ru / Игорь Свеженцев

Лента под названием «Чёрные глубины Ладоги. Экспедиция памяти» будет показана орловцам в сентябре. Об этом сообщает официальный портал области.

Известно, что в основу картины легли трагические страницы военной навигации во время блокады Ленинграда в сентябре 1941 года. Фильм является документальным, но имеет и художественные элементы.

Картина снималась в рамках крупной подводной экспедиции на Ладожское озеро, организованной центром научных исследований 1XPEDITION и командой орловского клуба дай веров «Диво». Путешствие состоялось этим летом.

В частности, в рамках этой поездки на дне Ладоги удалось обнаружить объект, напоминающий баржу времён Великой Отечественной войны (с грузом). Он располагается на глубине 18 метров.

«Эксклюзивные подводные съёмки с применением современной аппаратуры позволят зрителю погрузиться в загадочные глубины северного озера», – обещают авторы картины.

Режиссёром фильма выступил известный орловский поэт и журналист Игорь Свеженцев. Одну из ролей исполнила актриса театра «Свободное пространство» Юлия Григорьева. Музыку к ленте написал Филипп Вейс (группа «Период льда»).

Фильм снят на средства, полученные по гранту Президентского фонда культурных инициатив.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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