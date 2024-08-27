Капремонт дома на Гостиной, 3, проверит Следственный комитет

27.8.2024 | 13:20 Важное, ЖКХ, Закон и порядок, Новости

«Народный фронт» бьёт тревогу.

Фото: ИА «Орелград»

В региональный штаб ОНФ обратились жильцы дома, который находится напротив «Торговых рядов». Орловцы опасаются, что здание встретит зиму «в полуразобранном состоянии» – как минимум, без штукатурки. Это явно не пойдёт ему на пользу.

«Возможно, что в следующем году уже будет стоять вопрос о признании дома аварийным», – предположили в ОНФ.

В доме проживает около 150 человек. В связи с данной ситуацией «Народный фронт» обратился в Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Также ОНФ попросил Следственный комитет провести проверку и дать оценку действиям подрядной организации.

Ранее сообщалось, что капремонтом занимается ООО «Арх-Проект». Работы должны были завершиться ещё в июне. Однако всё застопорилось.

В 2016-м году в доме на Гостиной, 3, уже делали капитальный ремонт. Однако он не улучшил, а только ухудшил ситуацию. При этом власти не смогли исправить его последствия в рамках гарантийных обязательств тогдашнего подрядчика.

Отметим, что данное здание, в отличие от Гостиной, 2, построено в середине 20-го века, но считается памятником архитектуры регионального значения.

ИА «Орелград»


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