Чиновники рассказали, на что потратили 19 миллиардов рублей

Почти 70% областного бюджета ушло на социалку.

Расходы областного бюджета за первое полугодие 2024 года составили 27,753 миллиарда рублей, или 48,3 процента от плана года, и остались практически на уровне аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщается в отчете об исполнении бюджета Орловской области за первую половину 2024 года. Как и в предыдущие годы, в целом он сохранял свою социальную направленность. Соответственно расходы областного бюджета на социально-культурную сферу за первое полугодие 2024 года составили 19,095 миллиарда рублей, или 68,8 процентов от общего объема расходов.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года указанные расходы увеличились на 106,6 миллиона рублей, или на 0,6 процента. Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, в департаменте финансов отмечают значительный объем расходов на национальную экономику. За отчетный период времени они составили 5,243 миллиарда рублей. Основными направлениями в данном разделе являются поддержка сельского хозяйства, на которую ушло 1,012 миллиарда рублей, а также расходы, осуществляемые из Дорожного фонда Орловской области – 3,14 миллиарда рублей.

На заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы из регионального бюджета было потрачено 5,403 миллиарда рублей, или на 443,1 миллиона рублей больше, чем год назад. Расходы на зарплату бюджетникам выросли на 8,9 процента по сравнению с прошлым годом. Муниципальным образованиям Орловской области были выделены межбюджетные трансферты в объеме 10,161 миллиарда рублей, в том числе в виде: дотаций – в сумме 1,471 миллиарда рублей; субсидий – в сумме 2,445 миллиарда рублей; субвенций – в сумме 5,454 миллиарда рублей; иных межбюджетных трансфертов – 789,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»