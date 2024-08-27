Праздник Собора орловских святых вновь пройдет в Болхове

Орловская митрополия анонсировала праздничные мероприятия.

Праздник Собора святых Орловской митрополии, который отмечается с 2021 года, вновь пройдет в городе Болхове. Торжества намечены на 8 сентября, они стартуют в Спасо-Преображенском соборе, где почивают мощи священноисповедника Георгия Коссова. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Напомним, что дату праздника утвердил Священный синод Русской православной церкви. Первое празднование Собора орловских святых состоялось в городе Болхове 8 сентября 2021 года, впоследствии праздник проводился там же.

Согласно обнародованной программе, очередной праздник начнется с литургии, которую митрополит Орловский и Болховский Тихон 8 сентября возглавит в Спасо-Преображенском соборе. Затем будет совершен молебен Орловским святым, после чего начнется большая праздничная трапеза под открытым небом, принять участие в которой сможет любой желающий.

«Участие в праздничном богослужении и трапезе могут принять все желающие, – подчеркнули в Орловской митрополии. – От каждого храма Орловской епархии к месту торжеств будут организованы специальные автобусы. Подробную информацию о времени и месте сбора можно уточнить на приходах».

Согласно решению Священного Синода, в первоначальный состав Собора Орловских святых вошли: священноисповедник Георгий Косов, священномученик Иоанн Карабанов, священномученик Иоанн Панков, его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов) и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).

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ИА «Орелград»