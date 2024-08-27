В Орле исчезло более 40% сомнительных компаний

Налоговики отмечают сокращения числа фирм с недостоверными сведениями.

В Орловской области за семь месяцев 2024 года по причине недостоверности сведений региональным управлением налоговой службы было ликвидировано 223 компании. Однако данный показатель оказался на 42 процента меньше, чем было в 2023 году, что в областной налоговой службе связывают с улучшением качества данных, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Кроем того, текущая статистика свидетельствует о возросшей степени добросовестности заявителей при государственной регистрации бизнеса.

«Специалистами УФНС России по Орловской области на постоянной основе проводится работа по проверке достоверности данных, внесенных в ЕГРЮЛ, – говорят в областной налоговой службе. – Результатом является внесение записей о недостоверности в отношении адреса недобросовестного юридического лица, а также записи о недостоверности в отношении участников и руководителей организаций».

Наличие недостоверных сведений в реестре может косвенно свидетельствовать об участии такой фирмы в какой-либо схеме уклонения от налогов. Поэтому очистка реестра от подобных компаний позволяет не только выявить и устранить «ошибочные данные», но и приводит к практическому результату. Как говорят в Управлении ФНС, исключение таких организаций из гражданского оборота позволяет повышать поступление налогов и сборов как в бюджетную систему страны, так в бюджетную систему региона.

«Это создает справедливую конкурентную среду для всех налогоплательщиков», – подчеркнули в региональном Управлении ФНС и напомнили о том, что наличие недостоверных сведений в ЕГРЮЛ может негативно сказаться на деловой репутации организации. Впоследствии, если ошибки не будут устранены, это может привести к исключению юридического лица из реестра в рамках Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ИА «Орелград»