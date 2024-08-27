Клычков: «Дорожная служба» встала на ноги

Отрадный факт отметил губернатор Орловской области.

Работу государственного предприятия обсудили на заседании правительства региона 27 августа. Общая выручка (без НДС) за первый полугодие 2024 составила 1,115 млрд рублей, плюс 26% к аналогичному периоду 2023 года, сообщил руководитель ГУП ОО «Дорожная служба» Сергей Музалев. Работы по содержанию автомобилей дорог регионального и межмуниципального значения принесли 1 миллиард, ремонт и реконструкция – 50,4 млн рублей, реализация продукции – 4 млн рублей, услуги по предоставлению техники – 5 млн рублей. В настоящее время предприятием заключено 264 контракта и договора на общую сумму 2,197 млрд рублей. Объекты сдаются, в том числе с опережением.

«Предприятие полностью финансово устойчиво, – заявил Сергей Музалев. – Есть только текущая задолженность».

«За последние годы у нас «Дорожная служба», действительно, встала на ноги, – оценил губернатор Андрей Клычков. – Мы все помним ситуацию, когда в 2017 году была задолженность более 800 миллионов рублей. Сейчас идет плюс. У нас плюс 26% по выручке. Я считаю, что наше ГУП «Дорожная служба» должно максимально участвовать во всех конкурсах, аукционах, чтобы техника, которая есть, была постоянно задействована. Но при этом нельзя забывать о текущем плане работы не должен страдать от этого, нужно исходить из своих реальных возможностей».

Отметим, предприятие ждет приватизация: в скором времени оно станет акционерным обществом. По словам Сергея Музалева, подготовка к переходу идет в графике.

ИА “Орелград”