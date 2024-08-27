Детям из Орла придётся лечить зубы в Москве

Это касается случаев, когда у ребёнка есть ментальные нарушения, а при этом требуется общее обезболивание.

Такую информацию удалось выяснить орловской Автономной некоммерческой организации «Озарение». Она оказывает помощь детям с аутизмом и другими нарушениями нейроразвития.

Официальный запрос был направлен в Департамент здравоохранения Орловской области. Сегодня общественники опубликовали ответ, подписанный замглавой данного подразделения Владимиром Николаевым.

Как ясно из этого письма, сейчас в НКМЦ имени Круглой, где должна оказываться такая помощь, отсутствует нужный специалист. Поэтому пациентов с соответствующими проблемами, после сбора всех документов, перенаправляют в Научно-практический центр специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого. Данное учреждение находится в Москве.

«Администрация НКМЦ ищет врача-стоматолога, специализирующегося на лечении зубов под общим обезболеванием у детей с особенностями развития», – заверили в департаменте.

ИА «Орелград»