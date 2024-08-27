Владимир Асякин покидает пост главы центра «Мой бизнес»

Орловец сам объявил об этом в соцсетях.

По словам Асякина, заключительным днём его работы на посту станет ближайший четверг, 29 августа. Он возглавлял орловское отделение центра помощи малому и среднему бизнесу около 9 лет.

О причинах своего увольнения орловец не рассказал. Однако уточнил, что возвращается в банковскую сферу и переходит на работу в ВТБ. Причём — не в орловский, а в тульский филиал данного банка.

«Хочу сказать огромное спасибо всему руководству области за ощутимую постоянную поддержку нашего Центра «Мой бизнес». Спасибо моей Команде за безупречную работу и за веру в правильность моих решений! Спасибо бизнес-сообществу нашей области – без вас все наши многолетние усилия были бы просто лишены смысла!» – написал Асякин.

ИА «Орелград»