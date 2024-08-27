Всех учеников начальной школы обеспечат бесплатным питанием

В 21 муниципалитете Орловщины накормят также 5–11 классы.

В Орловской области все ученики 1–4 классов государственных и муниципальных школ получат бесплатное горячее питание, сообщает Портал региона. Также в 21 муниципальном образовании региона школьники с 5 по 11 класс будут питаться без привлечения средств родителей. Кроме того, бесплатное двухразовое питание получат дети с ограниченными возможностями здоровья. В трех городах (Орёл, Ливны и Мценск), Орловском округе, Глазуновском и Покровском районах бесплатное питание получают ученики 5–11 классов, которые относятся к льготным категориям, утверждённым местными нормативными актами.

Техническая и инфраструктурная готовность общеобразовательных учреждений для организации горячего питания в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями обеспечена в регионе, сообщает Портал региона.

В целом в Орловской области горячим питанием в учебном году 2023/2024 были охвачены 83,8% школьников, в том числе учащихся 5–11 классов — 73,3%. Что касается отзывов, то в 2022 году опросы показали, что положительную оценку качеству питания дают 65,2% респондентов. Размерами порций были довольны 81,1% опрошенных.

ИА “Орелград”