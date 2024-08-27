Клычкова наградили медалью в честь юбилея освоения Целины

Награду вручил Геннадий Зюганов.

Об этом сообщили на официальных ресурсах КПРФ. Награждение состоялось в рамках экономического форума компартии. Мероприятие проходило в Москве (уже в четвёртый раз).

Медали «70 лет освоения Целины» вручали на пленарном заседании, которое состоялось в культурном центре совхоза имени Ленина. Среди отмеченных этим знаком оказался и орловский губернатор.

Очевидно, что Андрей Клычков не имеет никакого прямого отношения к освоению Целины, которое происходило на западе Сибири и на севере Казахстана с 1954 по 1965 годы. Однако возможно, что орловский глава смог заслужить юбилейную медаль своими собственными трудовыми успехами.

«За пятилетку Орловская область в два раза увеличила бюджет и избавилась от коммерческих кредитов. Налоговые поступления и промышленное производство выросли на 110%. На 30% вырос объём отгруженных товаров собственного производства, и в два раза увеличен объём производимых товаров», – рассказал Клычков, выступая на данном форуме.

ИА «Орелград»