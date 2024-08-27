В Орловской области могут создать музей крепостного права

Такие планы вынашивает директор тургеневского музея-заповедника Спасское-Лутовиново.

Об этом Сергей Ступин рассказал в интервью порталу «Орловские новости». По словам руководителя учреждения, данный проект является его мечтой.

Директор Спасского рассказал, что не хочет создавать на базе усадьбы ещё один музей крестьянского быта, а планирует воплотить в жизнь более оригинальную, хотя и похожую инициативу. Правда, судя по всему, пока что она находится на стадии обдумывания и обсуждения.

Ступин указал, что и Тургенев, и его мать, хозяйка усадьбы, имели к крепостному праву самое непосредственное отношение. Считается, что именно тургеневские «Записки охотника», которые описывали трудный быт российских крестьян, поспособствовали ликвидации крепостничества. Мать писателя, Варвара Петровна, являлась крупнейшей помещицей Орловской губернии, оставаясь при этом образованным и умным человеком.

«История крепостного права – это не только про угнетение крестьян, но и про помещиков, которые строили больницы, храмы, богадельни, школы для крестьянских детей. Это сложная история», – заявил директор Спасского.

ИА «Орелград»