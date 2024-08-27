Сотрудников орловской колонии обвинили в уничтожении телефонов

Об этом сообщили в Следственном комитете.

Обвинения предъявлены заместителю начальника и инспектору отдела безопасности ИК-5 (колония общего режима в Нарышкино). Соответствующее дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий».

Как установило следствие, злоупотребление имело место в мае этого года. Сотрудники ФСИН выполнили незаконный приказ, поступивший от начальника данного отдела, и уничтожили мобильные телефоны, а также другие предметы, запрещённые в колонии, но ранее изъятые при обыске.

Совершая данный поступок, они стремились поднять служебный авторитет, а также создать видимость своевременного и полного исполнения своих обязанностей. Однако по факту сами совершили преступление.

В настоящее время в рамках дела продолжаются следственные действия. Предварительное следствие ведётся при оперативном сопровождении Управлений ФСИН и ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»