Котельные для 909 и 908 квартала модернизируют «усиленными темпами»

«ОрелГорТеплоэнерго» надеется завершить работы к концу сентября.

Программой компании предусмотрено проведение реконструкции двух крупных котельных на улицах Кромской и Авиационной. Эти объекты член правительства Орловской области Сергей Латынин на совещании 27 августа назвал «особо важными».

«Выполняются работы по обвязке двух котлов, – сообщил чиновник. – Котлы на объекты доставлены, поставка осуществлена в срок. В настоящий момент бригады работают в три смены усиленными темпами».

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин отметил, от жителей 909 и 908 кварталов в минувшем сезоне получено порядка полутора тысяч жалоб на отопление и качество горячего водоснабжения. Губернатор Андрей Клычков поинтересовался сроками завершения работ.

«Конец сентября? Главное, чтобы это не стало началом октября, – отметил глава региона. – Задача, которая перед нами стоит, чтобы эти котельные были введены в эксплуатацию и обеспечили жителям тепло».

По словам Сергея Латынина, «ОрелГорТеплоэнерго» выполнена замена 3 километров тепловых сетей из 6,8 километра запланированных. Подготовлено 65 котельных из 93, 70% исполнения. Кроме того, ведется замена одного котла по адресу: ул. Силикатная, 18.

ИА “Орелград”