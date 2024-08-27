Орловские чиновники нашли яйца по 30 рублей за десяток

Ценник в доказательство не предоставили.

Вопрос цен на продовольственные товары обсудили на совещании в администрации региона 27 августа. Член правительства Орловской области Денис Леонов доложил, что потребитель имеет возможность приобрести яйцо куриное (в зависимости от категории) на ярмарочных площадках Орла по ценам от 30 до 130 рублей. В организации торговли – от 66 до 130. В целом яйца в цене упали за два месяца на 10,2%.

По данным Росстата, в рейтинге по стоимости фиксированного набора из 24 наименований социально значимых товаров Орловская область находится на третьем месте: цена на 13,8% или 871,45 рубля меньше соответствующего показателя по ЦФО, 5,8% или 334,59 рубля по РФ в целом. В данном рейтинге Орловская область занимает лидирующие позиции по 13 наименованиям социально значимых продовольственных товаров: капуста, молоко, рыба, яйцо куриное, куры охлажденные, говядина, морковь, картофель, лук, яблоки, хлеб, крупа гречневая и баранина, доложил Денис Леонов.

ИА “Орелград”