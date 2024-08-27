Крымского подрядчика обязали устранить недостатки в Орле

Ему предстоит выполнить ремонт четырех прожекторов освещения теннисных кортов.

Орловская область в лице казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» выиграла судебный процесс у общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис Крым» из города Симферополя. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в процессе выступило областное автономное учреждение «Центральный стадион им. В.И. Ленина».

Как следует из материалов дела, в сентябре 2019 года между истцом и ответчиком был заключен контракт. По его условиям крымский подрядчик должен был выполнить работы по реконструкции стадиона им. В.И. Ленина. Работы он действительно выполнил и выдал гарантийный паспорт. Согласно контракту, в случае если, в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то подрядчик обязан их устранить безвозмездно.

В конце мая 2023 года руководство стадиона им. В.И. Ленина сообщило о выявлении дефектов и недостатков. Подрядчику было направлено письмо с требованием произвести гарантийный ремонт. В июле 2023 года на стадионе был проведен комиссионный осмотр с участием представителей «Орелгосзаказчика» и стадиона. Представители подрядчика на него не явились. По итогам осмотра комиссия составила акт.

Из него следовало, что на момент осмотра не работали четыре прожектора освещения теннисных кортов. Кроме того, покрытие навеса трех трибун, выполненного из сотового поликарбоната, невозможно было использовать по назначению из-за его разрушения. А именно: был полностью разрушен верхний слой покрытия на площади 169,48 квадратных метра; зафиксировано сильное провисание покрытия и рваные трещины в местах его крепления на той же площади; частично отсутствовало разрушенное покрытие из поликарбоната, сорванного ветром, на площади 16,88 квадратных метров.

По результатам проведения осмотра комиссия решила обязать крымского подрядчика устранить выявленные недостатки в срок до 15 сентября 2023 года в рамках гарантийных обязательств. Соответствующее письмо было направлено подрядчику, но тот на него не отреагировал. В сентябре комиссия вновь обследовала стадион и убедилась в том, что дефекты не устранены. Решить вопрос без суда не удалось. Областной арбитраж обязал подрядчика отремонтировать четыре прожектора освещения теннисных кортов и заменить покрытие навесов трех трибун на площади 186,36 квадратных метров в течение тридцати дней со дня вступления решения в законную силу.

ИА «Орелград»