В Орле завели 15 уголовных дел на подставные фирмы

Материалы правоохранителям передали налоговики.

В Орловской области за семь месяцев 2024 года по материалам, направленным налоговиками в правоохранительные органы, возбуждено 15 уголовных дел по фактам создания коммерческих организаций на подставных лиц. Такие данные озвучили в региональном Управлении ФНС России. Дела завели на граждан, которые представили в налоговый орган документы, включая собственный паспорта, для государственной регистрации юридического лица. Но в реальности у них не было намерения «в дальнейшем осуществлять деятельность».

«Управление на постоянной основе осуществляет работу по выявлению «фирм-однодневок», – отметили в пресс-службе Управления ФНС. – За их создание предусмотрена ответственность по статьям 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 173.2 «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» Уголовного кодекса РФ».

Практика показывает, что учредители фирм-однодневок зачастую получают совсем небольшое вознаграждение за свои «услуги», полагая, что ничего противозаконного не делают. Однако все обстоит иначе. На скамье подсудимых нередко оказывается тот, кто зарегистрировал фирму как подставное лиц, а не тот, кто его об этом попросил. Управление ФНС напоминает, что гражданин, добровольно согласившийся на формальное использование своих персональных данных, является соучастником преступления и подлежит привлечению к административной и уголовной ответственности.

ИА «Орелград»