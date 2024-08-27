На нацпроекты потратили треть запланированных средств

Орловские власти отчитались о расходовании целевых денег.

В Орловской области освоение средств на реализацию национальных проектов в первом полугодии 2024 года составило 2,229 миллиарда рублей, или 36,2 процентов от плана года. По данным регионального департамента финансов, средства направлялись на реализацию проектов по трем основным направлениям: «Человеческий капитал» – 1,253 миллиарда рублей, «Комфортная среда для жизни» – 678,5 миллиона рублей и «Экономический рост» – 297,2 миллиона рублей.

В рамках направления «Человеческий капитал» реализовывались такие национальные проекты, как «Демография» (потрачено 167,6 миллиона рублей, или 36 процентов от плана года), «Здравоохранение» (238,3 миллиона рублей, или 24,9 процента от плана года) и «Культура» (48 миллионов рублей, или 44,8 процента от плана года). По этой же линии идет реализация нацпроекта «Образование», на который в первой половине года было потрачено 799,8 миллиона рублей, с приростом к аналогичному периоду 2023 года на 155,4 миллиона, или в 1,2 раза.

Как поясняют областные власти, расходы на образование увеличились в связи с финансированием строительства двух общеобразовательных школ в городе Орле по улице Родзевича-Белевича и в поселке Жилино. В рамках направления «Комфортная среда для жизни» реализовывались следующие национальные проекты: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 400,7 миллиона рублей, или 40,7 процента от плана года; «Жилье и городская среда» – 275,8 миллиона рублей, или 22,6 от плана года; «Экология» – 2 миллиона рублей, или 58,8 от плана года.

В рамках направления «Экономический рост» реализовывались остальные нацпроекты. В частности, на проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в первой половине текущего года было потрачено 139,6 миллиона рублей, «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» – 135,8 миллиона рублей, «Производительность труда» – 12,8 миллиона рублей и «Цифровая экономика» – 8 миллионов рублей.

ИА «Орелград»