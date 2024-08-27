Орловца приговорили к труду

Он не хотел выплачивать средства на содержание собственных детей.

Такой приговор вынес Кромской районный суд. Местного жителя признали виновным по соответствующей статье (157 УК РФ).

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности по тому же поводу. Однако он продолжал уклоняться от официального трудоустройства и, следовательно, от уплаты алиментов.

В итоге дело дошло уже до уголовного разбирательства. Орловцу дали 11 месяцев принудительных работ (с удержанием 5% в государственный счёт).

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»