Орловца приговорили к труду

26.8.2024 | 18:03 Новости, Общество

Он не хотел выплачивать средства на содержание собственных детей.

Фото: ИА «Орелград»

Такой приговор вынес Кромской районный суд. Местного жителя признали виновным по соответствующей статье (157 УК РФ).

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности по тому же поводу. Однако он продолжал уклоняться от официального трудоустройства и, следовательно, от уплаты алиментов.

В итоге дело дошло уже до уголовного разбирательства. Орловцу дали 11 месяцев принудительных работ (с удержанием 5% в государственный счёт).

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»


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