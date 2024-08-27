Орловцы почти 100 раз пожаловались на коллекторов

За неправомерные действия на сборщиков долгов наложили штрафы.

В Орловской области за семь месяцев 2024 года в региональное Управление ФССП России поступило 92 обращения граждан, пожаловавшихся на неправомерные действия со стороны так называемых сборщиков долгов. Напомним, что федеральный закон четко регламентирует правила взаимодействия коллекторов с должниками. Как свидетельствует практика текущего года, в ряде случаев сборщики долгов эти правила игнорируют и, например, звонят должникам чаще, чем положено по закону.

«В основном обращения касались превышения лимита телефонных переговоров кредитора с должниками, многочисленных звонков и направления текстовых сообщений, а также взаимодействия с третьими лицами (членами семьи, друзьями, коллегами) без их согласия, оказания психологического давления, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФССП. – За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, прежде всего, предусмотрена административная ответственность».

Поясним, что для привлечения коллектора к ответственности необходимо доказать его вину. Поэтому не каждая жалоба граждан заканчивается штрафом или предостережением. Приставы подчеркивают, что к жалобе надо приложить доказательства нарушения прав, например, распечатку поступивших звонков, электронные или обычные письма, а также фотоснимки поступивших смс-сообщений или других визуальных угроз, аудиозаписи разговоров с коллекторами и др.

В этом году, например, сотрудники регионального УФССП в рамках проведенных административных расследований вынесли всего 13 постановлений об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ. Это примерно в 9 раз меньше, чем поступило жалоб. Виновные юридические лица были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов, уже оплаченная кредитными и микрофинансовыми организациями, уже составила около 900 тысяч рублей.

«Кроме того, сотрудники Управления активно проводят предупредительные мероприятия, – говорят в областной службе судебных приставов. – Так, осуществлено четыре профилактических визита, вынесено 14 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при взаимодействии с гражданами».

ИА «Орелград»