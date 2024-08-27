Сорвалась восьмая попытка продать «Орёл-Отель»

Очередной аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия интереса к нему.

Пакет акций акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», а именно 100 процентов уставного капитала, по-прежнему останутся в муниципальной собственности города Орла. Об этом стало известно после того, как назначенный на 23 августа аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в нем. Отметим, что за последние три года это была уже восьмая попытка пустить с молотка муниципальные гостиницы «Орел» и «Русь», выручка от реализации которых ежегодно закладывается в бюджет областной столицы в качестве главного источника покрытия дефицита бюджета.

Отсутствие выручки лишь увеличивает бюджетную дыру. Как уже писал «Орелград», ранее не состоялись аукционы по продаже пакета акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», назначенные на 22 апреля и 3 сентября 2021 года, 19 мая и 30 июня 2022 года, 5 мая и 13 октября 2023 года, а также 1 июля 2024 года. Все они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Начальная цена лота на последних торгах составляла 1,151 миллиарда рублей.

Она была определена на основании отчета независимого оценщика, который оценил текущую рыночную стоимость 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 100-процентную долю уставного капитала АО «ГК «Орел-Отель». Отчет об оценке был утвержден в конце мая 2024 года, поэтому на обоих аукционах текущего года стартовая цена была одинаковой.

В предыдущие годы акции «Орел-Отеля» мэрия пыталась продать и за меньшую цену. Минимальная цена предложения была зафиксирована в 2022 году, когда она составляла 989,2 миллиона рублей. Но и тогда желающих приобрести муниципальные акции, номинальная стоимость каждой из которых составляет 1000 рублей, не нашлось. Кстати, на последнем аукционе шаг торгов составлял 57,583 миллиона рублей.

Напомним, основные виды деятельности компании – обслуживание российских и иностранных граждан, а также групп туристов путем предоставления им для временного проживания отдельных гостиничных номеров, коек и других коммунальных услуг. При простое номеров – предоставление их под офисы по договорной цене, сдача в аренду. Также компания занимается оказанием туристско-экскурсионных услуг, рекламно-издательской деятельностью, реализацией товаров народного потребления и др. В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работающих, по последним данным, составляет 89 человек.

ИА «Орелград»