Орловцы помолились в разрушенных храмах

Молебны прошли в старинных святынях Мценского района.
Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Верующие собрались на молебны в храмах 19-го века. Православные христиане побывали в Покровском храме деревни Глазуново и в Казанском храме села Кислино. Обе церкви были закрыты в 30-х годах 20-го столетия.
Перед молебнами верующие привели в порядок территории у храмов, а также сделали уборку внутри строений.
Как напомнили в митрополии, ещё года назад Русская Православная Церковь вменила в обязанность приходам действующих храмов совершать богослужения в недействующих (или рядом с ними). Такое решение принял Священный синод церкви.
ИА «Орелград»