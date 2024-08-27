Орловцы помолились в разрушенных храмах

27.8.2024 | 17:31 Новости, Общество

Молебны прошли в старинных святынях Мценского района.

Фото: Орловская митрополия

Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Верующие собрались на молебны в храмах 19-го века. Православные христиане побывали в Покровском храме деревни Глазуново и в Казанском храме села Кислино. Обе церкви были закрыты в 30-х годах 20-го столетия.

Перед молебнами верующие привели в порядок территории у храмов, а также сделали уборку внутри строений.

Как напомнили в митрополии, ещё года назад Русская Православная Церковь вменила в обязанность приходам действующих храмов совершать богослужения в недействующих (или рядом с ними). Такое решение принял Священный синод церкви.

ИА «Орелград»


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