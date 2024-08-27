Чиновники попробуют выпросить деньги на станцию умягчения воды в Орле

Первый подрядчик исчез, для продолжения работ необходимо войти нацпроект.

Объект проблемный, признал на совещании в администрации Орловской области 27 августа член правительства региона Сергей Латынин.

«Администрация города Орла произвела расторжение контракта. В настоящий момент я выезжал в министерство. Проговаривали вопросы вхождения именно в новый национальный проект этого объекта, для чего требуют произвести определенные коррективы проектно-сметной документации. Направлено заявление в суд об истребовании с подрядчика денег, которые были выданы на аванс. Кроме того, данным вопросом занимаются правоохранительные органы и, насколько мне известно, имущество организации находится под арестом», – доложил Сергей Латынин.

Контракт на выполнение работ по строительству станции умягчения Окского ВЗУ был заключен в декабре 2022 года с микропредприятием ООО “Транком Строй” из Московской области. Цена – 217,5 млн рублей. Подрядчик был обязан сдать результат 30 ноября 2023 года. Фактически оплачено 108,7 млн рублей, указано в ГИС «Закупки». При этом подрядная организация подтвердила расходы на выполнение работ на общую сумму всего в районе пяти миллионов рублей. Что произошло с остальными бюджетными средствами, предстоит выяснить правоохранительным органам в рамках расследования дела о мошенничестве. Примечательно, что профильный департамент отчитывался о видеонаблюдении за объектом.

По данным kartoteka.ru, ООО “Транком Строй” зарегистрировано в 2008 году в Московской области. Уставный капитал – 3 млн рублей. Учредитель и генеральный директор – Юрий Демченко.

ИА “Орелград”