Орловским пенсионерам не стоит опасаться цифровых рублей

Перевод выплат на эту форму валюты – фейк.

Жители Орловской области начали обращаться в Социальный фонд с заявлениями об отказе от пенсий в цифровых рублях. Это связано с информацией, которая распространяется в мессенджерах: якобы выплаты будут осуществлять только в этой валюте. На самом деле такое обращение не нужно, поскольку информация не соответствует действительности, подчёркивают в Отделении Банка России.

Эксперимент с цифровыми рублями начался год назад. Сейчас он находится на стадии пилотного тестирования, доступ к которому имеет ограниченный круг лиц. В сентябре эксперимент будет расширен, однако он не коснется пенсионеров.

Цифровой рубль — это ещё одна форма национальной валюты, которая является дополнением к наличным и безналичным рублям, а не их заменой. Предполагается, что граждане смогут открывать цифровые кошельки и пользоваться цифровыми рублями не ранее второй половины 2025 года.

Заместитель управляющего Отделением Банка России по Орловской области Григорий Миронов подчеркнул, что люди сами будут решать: пользоваться цифровыми рублями или нет.

«Если кто-то не захочет, то просто не будет открывать себе цифровой кошелек», – отметил эксперт.

ИА “Орелград”