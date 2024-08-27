У орловских чиновников не нашлось 476 рублей на свет

Теперь заплатить им придется в пять раз больше.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подало публичное акционерное общество «Россети Центр» в лице своего филиала – «Орелэнерго». В роли ответчик выступила администрация Друженского сельского поселения Дмитровского района. Истец просил о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию сетей наружного освещения за первый квартал 2024 года в сумме 476 рублей. Ответчик письменный отзыв на исковое заявление не представил.

Как следует из материалов дела, указанный договор стороны заключили в январе 2024 года. Энергетики приняли на себя обязательства оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов наружного освещения, включающие в себя: контроль и обеспечение надлежащего технического состояния и безопасности объектов наружного освещения, включение и отключение уличных фонарей, их периодический осмотр и, при необходимости, текущий ремонт.

Договором определено, что общая стоимость услуг по техническому обслуживанию светильников наружного освещения на период его действия составляет 1904 рубля. Ежеквартальная стоимость услуг по договору составляет 476 рублей. Стороны договорились, что администрация сельского поселения будет переводить оплату на расчетный счет предприятия. Акт сдачи-приемки оказанных услуг за первый квартал 2024 года был подписан сторонами без замечаний и разногласий, скреплен печатями организаций. Однако ответчик свои обязательства по оплате оказанных услуг не исполнил, а претензию истца оставил без удовлетворения.

Зато арбитражный суд исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с администрации Друженского сельского поселения Дмитровского района в пользу публичного акционерного общества «Россети Центр» не только 476 рублей задолженности по договору, но и 2000 рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины. Получается, что только на суд у чиновников ушло денег больше, чем составляет годовая цена всего договора. Если энергетикам придется взыскивать по 476 рублей ежеквартально, то реальная сумма расходов чиновников превысит цену договора примерно в 5 раз.

ИА «Орелград»