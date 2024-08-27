Во Мценске запретят обивать фасады сайдингом

Власти города подготовили ряд поправок в правила благоустройства.

Власти Мценска решили внести изменения в правила землепользования и застройки городского округа. Документ уже прошел обсуждение депутатов Мценского горсовета. Его планируется дополнить требованиями к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (ОКС). В числе прочего в правилах появятся требования к отделочным и строительным материалам. Из новой версии документа следует, что для повышения архитектурно-эстетических качеств фасады должны иметь отделку облицовочными материалами. Требования данного пункта не будут распространяться на реконструируемые объекты, первоначальный облик которых предусматривал иную отделку фасадов.

Будет запрещено использование при отделке фасадов сайдинга, за исключением индивидуальных жилых домов, профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани и сотового поликарбоната. Под запрет попадет окраска поверхностей, облицованных натуральным природным камнем, использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов, МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона.

Новой версией документа не допускается использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению ОКС, искажающего восприятие здания и окружающего его пространства, включая объекты и элементы благоустройства. Кроме того, будет запрещено размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства.

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, либо предусматривать их внутреннее размещение. Власти запретят наружную открытую прокладку по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладку сетей с нарушением пластики фасада. Предполагается введение и многих других норм. Отметим, что проект обновления правил был разработан администрацией города Мценска на основании поступившего в мэрию протеста Мценской межрайонной прокуратуры.

ИА «Орелград»