Подрядчика обязали восстановить асфальт в Ливнах

Проведение повторного ремонта дороги предусмотрено гарантией.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны к обществу с ограниченной ответственностью «Техресурс» из Липецкой области. Истец просил суд обязать ответчика исполнить гарантийные обязательства. Как следует из материалов дела, 16 августа 2023 года стороны заключили муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Ливны.

Контракт предусматривал проведение работ по устранению деформаций дорожного покрытия на улицах Дружбы народов и Московской. Надо было провести ямочный ремонт, на что отводилось 10 дней. При этом, согласно акту, работы по контракту в полном объеме были выполнены только 9 ноября 2023 года. Подрядчик предоставил гарантию качества выполненных работ и принял на себя обязательства устранить дефекты своими силами и за свой счет, если они возникнут в течение одного года со дня приемки.

Впрочем, дефекты проявились гораздо быстрее. Так, 15 марта 2024 года комиссия провела обследование отремонтированных ответчиком в рамках контракта участков автомобильных дорог. В ходе обследования было установлено, что на участке автомобильной дороги по улице Дружбы народов напротив дома № 157 образовались множественные выбоины и деформации покрытия, значительно превышающие нормы ГОСТа «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатацион­ному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Также была нарушена целостность примыканий к существующему покрытию. На участке автомобильной дороги по улице Московской были зафиксированы деформации уложенного в 2023 году асфальтобетона по всей площади отремонтированного участка. В акте отмечено, что отдельные карты разрушены в полном объеме. Подрядчика попросили в рамках гарантии устранить недостатки, предоставив ему на это 10 дней. Устранить замечания предлагалось путем фрезерования деформаций и укладки нового асфальта.

Однако подрядчик проигнорировал претензию, направленную ему управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны. В апреле 2024 года состоялся повторный выезд комиссии, которая зафиксировала в новом акте: ранее выявленные недостатки не устранены, гарантийные обязательства по контракту не выполняются. Суд иск удовлетворил и обязал подрядчика в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу решения исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту, а именно устранить выявленные дефекты и недостатки фрезерованием деформаций и укладкой нового асфальта.

ИА “Орелград”