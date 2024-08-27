Орловщина получит средства на пять проектов по благоустройству

Регион стал одним из победителей конкурса «Развитие малых городов и исторических поселений».

Его финал проходил накануне в Калуге. Нашу область представлял губернатор Андрей Клычков, а также его заместитель Вадим Тарасов. Награды победителям вручал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

В число лучших инициатив, получивших право на федеральное финансирование, вошли пять проектов из Орловской области. Это ливенский «Рабочий меридиан», мценская «Набережная Лескова», малоархангельская «Площадь Вревской», а также «Бульвар Данилевского» в Верховье и проект «Тропой рубиновой лани» из Шаблыкино.

За победу в конкурсе Ливны и Мценск получат по 90,2 миллиона рублей, Малоархангельск – 70,8 миллиона, Верховье и Шаблыкино – по 64,4 миллиона. Общая сумма федеральных грантов на реализацию пяти проектов благоустройства составляет 380 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Напомним, что воплощение в жизнь проектов, побеждавших в предыдущем конкурсе, обернулось уголовными делами. В их рамках были предъявлены обвинения мэру Болхова и главе Дмитровского района.

ИА «Орелград»