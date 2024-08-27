Ветераны боевых действий впервые получили новую льготу

Новая налоговая льгота предоставлена орловцам на сумму 18,6 миллиона рублей.

В Орловской области впервые применена новая льгота. Она была введена депутатами Орловского облсовета, которые ранее внесли необходимые поправки в региональный закон «О транспортном налоге». Льгота представляет собой освобождение ветеранов боевых действий от уплаты налога за один легковой автомобиль, независимо от мощности двигателя. Раньше при начислении транспортного налога применялась несколько иная льгота – скидка в размере 50 процентов на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.

Как сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области, за 2022 год льгота была предоставлена 4,1 тысячам ветеранов боевых действий, ее общая сумма тогда составила 5,9 миллиона рублей. Однако затем парламентарии убрали ограничения по льготе. Поэтому за 2023 год около пяти тысяч орловских ветеранов боевых действий получили льготу по транспортному налогу уже в общей сумме 18,6 миллиона рублей. Напомним, данный налог пополняет региональную казну, поэтому власти региона имеют право его варьировать.

Ранее орловские налоговики рассказали о федеральных и региональных мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Так, начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества управления Игорь Коротков отметил, что граждане, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции, имеют право на льготу по объектам недвижимости. Льготы по налогу на имущество физических лиц также предоставляются членам их семей.

Скидку можно получить на следующие виды недвижимости: жилые помещения (квартира, комната, часть квартиры или комнаты); жилые здания (дом или его часть); специально оборудованные помещения или сооружения, которые используются участником СВО исключительно для профессиональной творческой деятельности (творческие мастерские, ателье, студии); хозяйственные строения площадью не более 50 кв.м. (если они расположены на участке, предназначенном для ИЖС, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства; гараж или машино-место.

«Льгота распространяется только на один объект каждой категории по выбору собственника при соблюдении определенных условий», – подчеркнули в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»