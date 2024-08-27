Зарплата орловцев почти в 4 раза превысила прожиточный минимум

Статистики подсчитали соотношение зарплат с социальными пределами.

По данным Орелстата, заработная плата работников предприятий и организаций Орловской области в июне 2024 года в 3,8 раза превысила величину прожиточного минимума трудоспособного населения. За основу для расчета статистики взяли минимум, действовавший на тот момент. Он был установлен региональным правительством в размере 15 664 рубля. А среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная в июне 2024 года работникам орловских организаций, составила 59 801 рубль.

К слову, в январе и феврале текущего года средний заработок орловец превышал величину прожиточного минимума в 3,1 раза, в марте и апреле – в 3,3 раза, в мае – в 3,5 раза. По статистике видно, что разрыв постепенно растет. Во многом связано это с тем, что уровень зарплаты меняется ежемесячно, а величина прожиточного минимума устанавливается один раз в год. Совсем недавно правительство Орловской области установило ее на 2025 год.

Согласно постановлению властей, прожиточный минимум на душу населения на Орловщине составит 16 492 рубля, для трудоспособного населения он установлен в размере 17 976 рублей. “Для пенсионеров данная величина будет равна 14 183 рубля, для детей – 15 997 рублей”, – сообщала пресс-служба губернатора. Статистики также сравнили зарплаты орловцев с величиной минимального размера оплаты труда. Данная величина устанавливается федеральными властями. МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц.

Средняя зарплата орловцев по итогам июня 2024 года превысила МРОТ в 3,1 раза. Разрыв также рос с начала года. Так, в январе и феврале зарплата орловец превышала МРОТ в 2,5 раза, в марте и апреле – в 2,7 раза, в мае в 2,9 раза. Стоит также сказать, что средняя номинальная зарплата в регионе по сравнению с маем 2024 года увеличилась на 8,4 процента, а по сравнению с июнем предыдущего года – на 15,6 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2024 года выросла по сравнению с июнем 2023 года на 6,5 процента.

ИА “Орелград”